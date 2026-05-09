Комфорт для всех: Тюмень адаптирует жилье для людей с ограниченными возможностями

В Тюмени продолжается реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", направленного на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В департаменте экономики Тюменской области отметили, что с 2022 года 43 многоквартирных дома уже оборудованы пандусами и подъёмниками, а также созданы условия для передвижения инвалидов по зрению. В работе находятся ещё 17 домов, где разрабатываются проекты или проводятся работы по адаптации.

Каждый проект адаптации уникален и включает в себя расширение лестничных маршей, изменение уровня пола и установку автоматических дверей. Также предусмотрены двери с ударопрочным остеклением для повышения безопасности. В случаях, когда переустройство невозможно, инвалидам из муниципальных квартир предлагается альтернативное жилье. Особое внимание уделяется адаптации квартир для участников специальной военной операции.