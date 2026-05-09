Более ста тысяч человек прошли в "Бессмертном полку" в Тюмени

В Тюмени в акции "Бессмертный полк" приняло участие более ста тысяч горожан, губернатор Моор в акции традиционно участвовал с портретом своего деда Нестера Павловича Черкасова – фронтовика, гвардии младшего сержанта, отважного воина Красной армии.

Победный май 1945-го года дед губернатора встретил в Чехословакии, был награждён орденом Славы III степени и несколькими медалями, а прадед, Павел Яковлевич Черкасов, погиб в 1943 году в Белоруссии.

"Практически в каждой семье в нашей стране есть такие истории. Есть свои герои, которыми мы гордимся и помним. Слава народу-победителю, слава тем, кто сокрушил фашизм и защитил родную землю", - отметил Моор.

Шествие "Бессмертного полка" состоялось во всех муниципалитетах Тюменской области, сама акция родилась в нашем регионе в 2007 году и теперь превратилась в народное движение, объединяющее города и страны.