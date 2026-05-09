Тюменцы рассказали, какие фильмы о войне они чаще всего смотрят

Тюменцы составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне, в открытом опросе SuperJob и КИОН приняли участие представители экономически активного населения.

"В бой идут одни старики" — лучший фильм о Великой Отечественной войне, по мнению тюменцев. Картина Леонида Быкова набрала 14% голосов. "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого (12%), на третьем — лента Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" (11%).

По 4% голосов набрали сразу две картины: драма "Иди и смотри" Элема Климова и "Офицеры" Владимира Рогового. "Семнадцать мгновений весны" и киноэпопея "Освобождение" получили по 2% голосов.

По 1% горожан назвали в качестве самых любимых перечислили фильмы "Судьба человека", "Брестская крепость", "Диверсант", "Солдатик", "Т-34", "Аты-баты, шли солдаты…", "Батальоны просят огня", "В августе 44-го", "Горячий снег", "Противостояние", "Сталинград", "Штрафбат", "Звезда", "Баллада о солдате" и "Летят журавли".

7% респондентов считают, что хороших фильмов о войне много и выделить один невозможно. Еще 3% признались, что военные фильмы не смотрят.

"А зори здесь тихие" — безусловный лидер у женщин. В качестве любимого фильма о войне горожанки также чаще называли ленту "Офицеры". Мужчины же чаще выбирали "Они сражались за Родину", "Освобождение", "Иди и смотри".