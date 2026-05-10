В тюменском музее представили экспозицию "Оружие Победы"

Музей, расположенный в тюменском ЦУМе, постепенно расширяет коллекцию.

- Основная наша экспозиции посвящена Великой Отечественной войне и оружию Победы, - говорит руководитель музея Алексей Патенко. Каждый экспонат проходит тщательную реставрацию, которая в разных случаях может занимать от трех до шести месяцев. Сейчас на восстановлении находится несколько редких исторических экспонатов. В частности, советский пулемет ДП 27, он выпускался до 1932-го года и активно применялся в период Великой Отечественной войны. Еще один участник Второй Мировой войны американская винтовка M1903. В музее представлены подлинные экспонаты холодного и огнестрельного оружия 19-20 веков.

Помимо основной экспозиции музей проводит в школах выездные выставки "Честь Русского мундира", где через рассказ об оружие о различных периодах в истории страны.

- То, что музей исторического оружия находится именно в ЦУМе - в определенной мере символично. Первым директором тюменского универмага, с 1947 по 1953 год был фронтовик, Герой Советского Союза Иван Антонович Беспалов. Расположенная на фасаде здания мемориальная доска, посвященная Ивану Антоновичу Беспалову, наша дань памяти уникальному человеку, - пояснил генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. Он родился в крестьянской семье, еще до войны успел закончить Школу товароведов Госторговли. Эти знания вместе с богатым житейским опытом позволили ему после войны решать первоочередные задачи по увеличению ассортимента товаров, сформировать единые профстандарты для продавцов, увеличить торговые площади. Мы восстановили его боевой путь, а музейные работники сейчас восстанавливают оружие, которым вполне возможно воевал Иван Антонович Беспалов.