Тюменская область вышла в лидеры УрФО по росту зарплат — более 95,3 тысячи рублей в среднем

По данным Росстата за январь-февраль 2026 года, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Тюменской области составила 95 тыс. 367 руб. При том, что в феврале после традиционного январского снижения она была выше - 97 тыс. 246 руб.

По сравнению с аналогичными периодами 2025 года заработки в Тюменской области увеличились: на 9,5% - к февралю, на 10,2% - к январю-февралю. По динамике Тюменская область лидирует среди регионов Уральского федерального округа. По уровню зарплат - на третьем месте.

Традиционно самые высокие доходы в северных округах - ЯНАО и ХМАО-Югре. В первые два месяца они составили 174 тыс. 149 руб. и 130 тыс. 822 руб. соответственно. В Свердловской области - 90 тыс. 503 руб., в Челябинской - 83 тыс. 490 руб., в Курганской - 71 тыс. 141 руб., - сообщает Вслух.ру.