Садоводам рассказали, что сделать сейчас для хорошего урожая клубники

Холодной весной клубника хуже растет. Поэтому необходимо провести подкормку, чтобы получить хороший урожай. Советы дали агрономы тюменского Россельхозцентра.

С первыми теплыми днями, клубника активно наращивает зеленую массу, и ей потребуется азот, чтобы нарастить здоровые и крепкие стебли. В качестве минеральных удобрений, можно использовать аммиачную селитру, которая содержит азот. Вам потребуется 10 литров воды, и 1 ст.л. селитры. Полив проводят по влажному грунту под корень каждого растения. Норма внесения питательного состава, 500 мл на каждый клубничный куст.

При появлении первых бутонов, можно внести удобрения, содержащие фосфор и калий. Эти вещества необходимы для роста крепкой корневой системы и образования большого количества ягод на кустах. Для приготовления раствора 1 ст. л. монофосфат калия разводим в 10 литрах воды и получаем питательный раствор для клубники. Готовый раствор вливаем под куст примерно по 500 мл.

У кого нет такого удобрения можно применить любое другое минеральное удобрение с содержанием фосфора и калия. Прекрасно подходит сульфат калия, суперфосфат, древесная зола.

Также можно вносить вместо минеральных удобрений-органические. Это может быть коровяк. Разводим 2 стакана коровяка в 10 литрах воды, и поливаем в дозировке 500 мл под каждый куст. Не советуем использовать свежий навоз под клубнику, иначе корни просто сгорят, - сообщает КП-Тюмень.