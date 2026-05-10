Память героев-авиаторов почтили в Тюмени

В 81-ю годовщину Великой Победы "ЮТэйр" почтил память героев-авиаторов - к мемориалу в аэропорту "Плеханово", который был открыт год назад, возложили цветы.

Мемориал открыт 9 мая 2025 года в сквере на территории аэродрома "Плеханово", который Группа "ЮТэйр" реконстрировала к 80-летнему юбилею Победы. Архитектурный ансамбль из натурального гранита символизирует самолет, устремленный в небо. "Фюзеляж" лайнера — стела высотой 7 метров — служит доминантой композиции, которую венчает Орден Отечественной войны. На правой части 13-метрового "крыла" увековечены имена 41 тюменского авиатора, павшего в боях. Левая часть "крыла" посвящена трем Героям Советского Союза: летчику Борису Степановичу Быстрых, танкисту Александру Семеновичу Никитину и артиллеристу Петру Яковлевичу Панову.