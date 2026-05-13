В Ишиме пьяный молодой человек ударил ножом полицейского

09:49 13 мая 2026
Ишимский городской суд отправил под стражу мужчину 2003 года рождения, он обвиняется в применении опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Пьяный молодой человек ударил ножом старшего оперуполномоченного МО МВД России "Ишимский", который является представителем власти и находился при исполнении своих должностных обязанностей.

