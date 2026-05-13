Трое сирот получили ключи от новых квартир в Тюменской области

Трое жителей Тюменской области получили ключи от новых квартир в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот - один в селе Абатском и двое - в Тюмени.

Егор и Михаил по контракту с Минобороны РФ участвуют в специальной военной операции, на вручение ключей в Тюмени их отпустили в отпуск. "Рад за Егора и Михаила! Желаю им обустроить своё жильё, скорее справить новоселье и, конечно, вернуться домой с победой", - сказал глава города Максим Афанасьев.

Для Михаила этот день стал вдвойне знаменательным - он сделал своей девушке предложение выйти замуж.

"Наша поддержка важна и нужна нашим героям. Мы гордимся ими и рады стать свидетелями таких радостных событий. Пусть каждый новый день приносит им счастье, тепло домашнего очага и уверенность в завтрашнем дне!" - отметил Афанасьев.

По данным регионального департамента социального развития, в 2024-2025 гг. в Тюменской области жилыми помещениями обеспечено 764 человека, имеющих статус "дети-сироты", еще 27 предоставили сертификаты на приобретение жилья. С 2023 года благодаря изменениям в федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в России установлено преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, принимающих участие в специальной военной операции.