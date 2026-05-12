Прокуратура проверит, как прославившийся поездкой на угле екатерибуржец, попал в вагон

Неудачно погулявший молодой человек, чьи кружочки к другу якобы из груженного углем вагона во вторник облетели все соцсети, заинтересовал не только интернет-пользователей, но и Уральскую транспортную прокуратуру.

В прокуратуре уточнили, что молодой человек в грузовом полувагоне путешествовал от станции Ишим до Тюмени. Это стало поводом для проверки соблюдения безопасности на объектах транспортной безопасности и эффективности режимных мероприятий. "По ее итогам будет дана оценка состоянию безопасности на объектах инфраструктуры, эффективности режимных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - указано в сообщении.