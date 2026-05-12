Эксперты провели исследование о вкладотерапии россиян

Наличие сбережений помогает сохранять чувство благополучия абсолютному большинству россиян. Такие данные получили в ВТБ в ходе опроса 1500 жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет в апреле-мае этого года. Финансовая подушка безопасности обеспечивает эмоциальную стабильность у 73% респондентов, отсутствие финансовых обязательств, в том числе долгов – у 64%. Лишь 3% опрошенных отметили, что финансовая ситуация не влияет на их самочувствие.

Чаще всего беспокойство о деньгах возникает у россиян в связи с приближением сроков оплаты, например, за аренду или по кредиту. Около половины участников исследования отметили, что в это время они начинают думать о дополнительном заработке. Еще 23% респондентов живут в режиме постоянного финансового контроля, ежедневно проверяя баланс в мобильном банке.

50% опрошенных отметили, что для них финансовые накопления – подушка безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Для 20% респондентов достаточно месячного дохода, который позволяет решить мелкую бытовую проблему, например, поломка техники. Классическую подушку – от трех до шести зарплат, которая страхует от потери работы, — назвали 40% опрошенных. Но почти столько же (37%) чувствуют полный финансовый комфорт только при сумме годового заработка.

Сам процесс накопления также становится своеобразной вкладотерапией. Стабильная привычка заглядывать в банковское приложение сформировалась у большинства опрошенных. Около половины россиян заходят в онлайн банк один-два раза в неделю именно для того, чтобы посмотреть на сумму накоплений. Еще 21% делают это ежедневно.

"Наше исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Отсутствие сбережений напрямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Треть опрошенных признались, что становятся зависимыми от финансовой ситуации, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь, когда не хватает финансов. 24% респондентов отсутствие накоплений, напротив, мотивирует больше зарабатывать, а 16% становятся импульсивными, поддаются небольшим покупкам на маркетплейсах.