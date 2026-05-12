Пользователи "Макса" смогут переключать свои профили

В мессенджере "Макс" этим летом заработает мультиаккаунт с возможностью переключения между профилями — например, личным и рабочим, также появятся комментарии и истории, пишет РИА Новости.

Как рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров функции комментариев и историй уже тестируются, ожидается, что для пользователей их запустят в июне-июле текущего года.