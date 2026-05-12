Обман 14 клиентов в Тюмени обернулся для юриста-москвича 8 годами колонии

Жителя Москвы, работавшего в тюменской юридической фирме поймали на обмане клиентов - по решению суда ближайшие восемь лет он должен провести в колонии общего режима.

Установлено, что в 2021-2022 годах юрист коммерческой компании по оказанию консультационных и информационных услуг, работавший в рамках договоров между организацией и гражданами, убедил их в необходимости доплачивать ему за услуги, которых по факту не оказывал. От 14 клиентов таким образом он получил более 4,5 миллионов рублей и просто их присвоил.



Суд признал 31-летнего подсудимого виновным по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере, сообщили в облпрокуратуре ТО.



