Аналитика "Ростелекома": каждый третий новый абонент компании в Тюменской области выбирает пакетные цифровые решения

Специалисты "Ростелекома" зафиксировали смену потребительской модели у жителей Тюменской области: более 114 тысяч семей региона отказались от оплаты услуг разных провайдеров в пользу единых цифровых пакетов.

По данным экспертов компании, каждый третий новый абонент "Ростелекома" из Тюменской области отдает предпочтение комбинированным предложениям провайдера, объединяющим сразу несколько услуг. Среди самых популярных решений — тариф "Технологии выгоды+. Тест-драйв", который позволяет клиентам в комфортной домашней обстановке попробовать все преимущества сервисов цифрового провайдера. В топ-3 городов, где единый пакет услуг подключали наиболее активно, вошли Тюмень, Тобольск и Ишим.

Дмитрий Пампушка, директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком":

Мы видим, что на смену просто доступу в интернет пришло требование единого цифрового пространства. Современной семье важно не только быть в сети, но и иметь возможность управлять ресурсами. В рамках группы "Семья" родители могут легко поделиться гигабайтами или минутами с детьми, если у тех внезапно закончился лимит. Так вы всегда останетесь на связи и сможете прийти на помощь в любой момент.

Тариф "Технологии выгоды+. Тест-драйв" включает домашний интернет до 200 Мбит/с, 213 ТВ-каналов и 27 000 фильмов и сериалов из каталога онлайн-кинотеатра Wink, а также сотовую связь. Мобильным пользователям доступны до пяти сим-карт с пакетом из 2 000 минут, 40 Гб и 500 СМС, а также неограниченный трафик для социальных сетей и мессенджеров.

Ирина Сафиева, жительница Тюмени:

Наше новоселье ознаменовалось подключением интернета от "Ростелекома" и это оказалось отличным решением. Я смотрю кино на Wink, муж играет на компьютере, а дочка активно общается в соцсетях со смартфона. Удобно, что скорость интернета высокая и связь не "тормозит", даже когда мы все одновременно заходим в сеть со своих устройств.

Для тех, кто хочет оценить преимущества пакетного подхода, предусмотрен ознакомительный период: в течение первых 30 дней протестировать опции тарифных планов можно бесплатно. После их окончания экономия для абонентов может составить до 40 %.