Юристы разъяснили, кто несёт ответственность за пропажу вещей в общественных местах

Объявления в театре или ресторане о том, что администрация не отвечает за пропажу одежды, — лишь психологическая уловка.
Согласно статье 891 Гражданского кодекса РФ, любая организация обязана гарантировать сохранность имущества посетителей, даже если услуга гардероба бесплатна. Чтобы избежать выплат, заведению придется в суде доказать, что оно приняло абсолютно все меры для охраны, что почти невозможно, - сообщает АиФ-Тюмень.
"Объявления организаций об отказе от ответственности за сохранность вещей не имеют юридической силы, если они противоречат законодательству. Например, согласно Гражданскому кодексу, сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответственности", - рассказал юрист Александр Бударагин.
