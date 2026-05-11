В Тобольске "Ночь музеев" раскроет малоизвестные страницы истории

Ко всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 16 мая, приглашают присоединиться. Тема акции – "Родное": перекликается с проведением в стране Года единства народов и подарит уникальную возможность по-новому взглянуть на богатое наследие Сибири.

В этот вечер двери структурных подразделений Тобольского государственного историко архитектурного музея заповедника откроются для посетителей: гости смогут бесплатно или по сниженной цене познакомиться с экспозициями и принять участие в увлекательных программах.

Начнется путешествие по эпохам и традициям во Дворце Наместника. Здесь гостей ждет интерактивное погружение в обычаи сибирских татар на мероприятии "Мир сибирских татар: от обряда до праздника", а также концертная программа "Если с другом вышел в путь" с участием студентов отделения искусств и культуры Тобольского многопрофильного техникума им. А. А. Алябьева. Любителей интеллектуальных вызовов пригласят на квиз "Сила – в многообразии: язык и традиции разных народов России".

Обычаи, которые веками складывались на сибирской земле, нашли отражение и в жизни знатных семей. В Губернаторском доме гости смогут прикоснуться к страницам истории династии Романовых. На тематическом вечере "О царском этикете и не только" расскажут о правилах поведения при дворе и покажут экспонаты столового серебра. А на мастер классе "Сотуар императрицы" гости узнают о традициях ювелирного искусства династии Романовых и попробуют создать украшение своими руками. Кстати, сотуар – это длинное украшение в виде цепочки, нити бус или нитей жемчуга, которое носят разными способами.

Продолжить знакомство с историей города можно в Гостином дворе. Там откроется выставка "Музей сибирского предпринимательства". Она перенесет в эпоху Петра I: гостям представят старинные товары купцов и сибирские монеты времен Екатерины II. А творческая игровая программа "Встаньте в круг" познакомит с народными играми, которые веками передавались в семьях тоболяков.

Мастерство сибирских умельцев раскроет Дом мастеров: здесь пройдут мастер классы, на которых гости создадут украшения из дерева и бисера, освоят искусство ковроткачества и изучат орнаменты народов Сибири.