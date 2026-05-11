Тюменцам дали рекомендации по защите кожи и глаз от весеннего солнца

После зимы кожа практически лишена защитного меланина и крайне уязвима. Даже при температуре +10°C UVA-лучи активно проникают в глубокие слои, разрушают коллаген и вызывают преждевременное старение, - сообщает Тюменская область сегодня.

Врач дерматовенеролог ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" Анастасия Михайлова рекомендует носить одежду с длинными рукавами и брюки, использовать головной убор с козырьком или шляпу с широкими полями, темные цвета одежды лучше поглощают солнце, поэтому предпочтение лучше отдавать светлым оттенкам. Солнцезащитный крем – обязательный этап ухода. Также стоит ограничивать время нахождения на солнце.

– Для лица необходимо ежедневно использовать солнцезащитные средства широкого спектра действия с фактором защиты не ниже тридцати, а при нахождении в условиях активной инсоляции следует выбирать 50. Важно помнить, что крем нужно обновлять каждые два часа и наносить в достаточном количестве, соблюдая правило двух пальцев для зоны лица и шеи. Кожа рук подвержена старению не меньше, поэтому после каждого мытья следует повторно наносить защиту, чтобы избежать появления стойкой пигментации, – добавляет врач-дерматолог, основатель клиники косметологии и обучающего центра Анна Анелок.

Глаза требуют особого внимания, так как ультрафиолет способен повреждать сетчатку и хрусталик. Обязательно используйте качественные очки с маркировкой UV400 и широкополые головные уборы, создающие дополнительную тень. В часы пиковой солнечной активности рекомендуется оставаться в тени, а после возвращения домой использовать успокаивающие увлажняющие средства, советует Анна Анелок.

– Солнцезащитные очки (важно понимать: не все солнцезащитные очки обеспечивают защиту). Если на них нет маркировки о УФ-фильтрах, они могут быть опасны – темные линзы расширяют зрачок, позволяя больше УФ-лучей проникать в глаза, – добавляет дерматовенеролог Анастасия Михайлова.