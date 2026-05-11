Улицу в Тюмени назвали в честь героя спустя годы — пенсионеры изучили его историю ради сохранения памяти

Участники нового проекта регионального отделения Союза пенсионеров России рассказывают о своих родных и земляках, приближавших Победу. Вместе с наставниками они создали цикл материалов "Край родной: история, события, люди". Первые две истории – о Герое Социалистического Труда Прокопии Артамонове и гвардии сержанте Константине Созонове, - сообщает Тюменская область сегодня.

Прокопий Семенович Артамонов родился в 1912 году в селе Чуртан Викуловского района. В июле 1941-го его призвали в Красную армию. Особенно отличился младший сержант при форсировании реки Досты в ночь на 21 сентября 1944 года. Когда роту прижали к земле вражеским огнем, он остался у станкового пулемета. Артамонов уничтожил пулеметный расчет и 24 немецких солдата, прикрывая товарищей.

После демобилизации в 1945 году он вернулся на родину и возглавил бригаду колхоза им. Фрунзе. За выдающиеся достижения в сельском хозяйстве Артамонов был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали "Серп и Молот".

– Проходя по улице Прокопия Артамонова и видя спешащих по своим делам граждан, невольно задаешься вопросом: помнят ли они? Знают ли историю жизни человека, чье имя носит эта улица? – пишет автор материала Елена Оганесян.

Имя героя вернулось в народную память в 2007 году. Тогда по просьбе Викуловского землячества городская комиссия по топонимике присвоила одной из новых тюменских улиц имя Прокопия Семеновича Артамонова. Сегодня его образ навечно запечатлен на мемориале "Дорога Памяти" и в главном храме Вооруженных Сил России в Подмосковье.



Вторая история – семейная. Надежда Созонова рассказала о старшем брате своей мамы – Константине Александровиче Созонове, гвардии сержанте 1924 года рождения.

Род Созоновых пошел от ермаковских казаков. Семью раскулатили и сослали в Сургутский район. Константину тогда было шесть лет. Первую зиму жили в землянках. "Топорик в руках – с малолетства", – вспоминает автор.

С первых дней войны, в 17 лет, его призвали в Красную армию. Он освобождал Прагу, воевал на Дальнем Востоке. За смелость и отвагу награжден девятью орденами и медалями. После войны работал механиком, воспитал четверых детей.

– Громко не разговаривал даже в застолье. Возьмет баян, играет и поет. Никогда не пили спиртного: дед был суров к баловству, – делится воспоминаниями Надежда Созонова.