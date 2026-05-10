Высокая нейропластичность помогает детскому организму быстрее восстанавливаться

По словам заведующего отделением реабилитации взрослого стационара ОКБ №2 Ивана Кузнецова, у детей меньше сопутствующих хронических заболеваний, что позволяет достигать результатов быстрее. Для маленьких пациентов активно применяются элементы игры и виртуальной реальности — VR-очки и интерактивные программы превращают рутинные упражнения в захватывающий процесс.

Успех зависит не только от возраста и оборудования. Ключевым фактором для любого пациента является поддержка семьи. Врачи уверены: психологическая среда, созданная родственниками, определяет успех лечения на три четверти, - сообщает КП-Тюмень.

"Дети всегда более нейропластичны, там можно достичь более быстрой и эффективной результативности. Но важную роль играет и психологическая готовность близких. Еще Пирогов говорил, что три четверти успеха зависит от ухода и поддержки. Если пациент не хочет или отказывается — это основной задерживающий фактор. Убедить, что результат возможен — это первоочередная задача", — подчеркнул заведующий отделением реабилитации взрослого стационара ОКБ №2 Иван Кузнецов.