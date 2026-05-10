Спрос на аренду загородного жилья в Тюмени вырос в 2,5 раза за год

Объем бронирования загородного жилья в Тюмени вырос в 2,5 раза за год. Пик пришелся на март 2026 года. Средняя стоимость аренды дачи за ночь превысила 8 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе технологической платформы "Авито путешествия".

"Жители города чаще выбирают короткие поездки, при этом основной интерес сосредоточен на загородных форматах размещения. Бронирование домов выросло на 19 процентов при средней цене 10 тысяч 347 рублей за ночь", - уточняется в сообщении.

При этом бронирование гостевых домов выросло на 8 % при средней цене чуть более 8 тыс. рублей.

Увеличилось и количество бронирований квартир с четырьмя и более комнатами — на 24 %, средняя стоимость составила 5 тыс. 725 рублей за ночь., - сообщает Тюменская линия.