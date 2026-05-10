Музеи Ялуторовска проведут особую "ночь" с погружением в историю

Особенная ночь – время, когда музеи превращаются в живые пространства открытий, – пройдет 16 мая в Ялуторовске.

Всероссийская акция "Ночь музеев" с темой "Родное" раскроет город с неожиданной стороны: через традиции, ремесла и голоса прошлого. Четыре музейные площадки приготовили выставки, концерты, мастер классы и интерактивы, которые пройдут с 18 часов до полуночи.

Вечер начнется в Краеведческом музее с торжественного открытия акции. Гостей порадует сольный народный танец "Шалочка" в исполнении Златы Антясовой. Этот номер станет посвящением национальным обычаям. Затем пройдут традиционные игры народов России, где каждый сможет прикоснуться к истокам культуры.

Далее посетители познакомятся с эпохой СССР на выставке "Ялуторовск советский", где им представят подлинные предметы быта и раскроют роль знаковых предприятий города. А вечером гостей ждет концерт "Родные голоса", на котором знаменитые песни военных лет прозвучат вместе с рассказом о непростом периоде в истории страны.

Любителям камерной атмосферы стоит обратить внимание на специальную программу: театрализованную экскурсию "Хозяйкою дом стоит" с чашкой кофе по рецепту Матвея Муравьева Апостола и салонный вечер "Музыка и декабристы". В уютной обстановке Кофейного салона под звуки скрипки прозвучат стихи ялуторовских поэтов. Гостям выпадет шанс на один вечер стать частью культурной традиции XIX века.

В Музее "Торговые ряды" гостей ждут выставки по комплексному билету: "Посуда со вкусом", "Усердием и капиталом купеческим", "Ялуторовск: от острога до города" и другие. Презентация проекта "Фарфоровые сказы" погрузит в мир русского фольклора, воплощенного в изящных фарфоровых изделиях. Почувствовать тепло детства поможет мероприятие "Сказки на виниле" в "Уездной читальне". Там участники послушают сказки на виниловых пластинках.

Музей "Дом природы" приглашает на выставки о животном и растительном мире Ялуторовского района и презентацию нового проекта "За природу", посвященного редким и исчезающим видам животных. В рамках специальной программы пройдут мастер класс "Арт ботаника" по созданию композиций из сухоцветов и интерактивное мероприятие "Стиль жизни". На нем гости изготовят собственный аромадиффузор, вдохновленный историческими рецептурами, - сообщает Тюменская линия.