Покупка жилья требует не только денег, но и внимательного подхода

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ объяснили, на каких основаниях можно смело требовать скидку у продавца и как не превратить свою жизнь в кошмар после заселения.

По словам профессора Надежды Капустиной, наиболее действенными аргументами в споре о цене становятся конкретные дефекты инженерных систем, такие как изношенная проводка или протечки, а также анализ цен на аналогичные объекты в микрорайоне. Она отмечает, что профессиональная оценка технического состояния квартиры позволяет обнаружить дефекты инженерных коммуникаций, каждый из которых становится весомым основанием для корректировки цены.

Не менее важным этапом перед сделкой является проверка будущего социального окружения, которую эксперты советуют начинать с визита в управляющую компанию и личного общения с жильцами. Доцент Дмитрий Морковкин подчеркивает, что изучение публичных источников и беседы с потенциальными соседями в разное время суток дают максимально полную картину.

"Личные беседы с соседями по лестничной клетке позволят составить представление об атмосфере дома, узнать о потенциальных конфликтных личностях, шумных жильцах или случаях асоциального поведения", — отмечает эксперт.

Исследование судебной практики по конкретному адресу и данных о задолженностях жильцов поможет избежать неприятных сюрпризов, при этом специалисты напоминают о необходимости оставаться в рамках правового поля и использовать только открытую информацию, - сообщает АиФ-Тюмень.