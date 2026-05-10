Тюменский поисковик поделился историями о "Долине смерти" и находках медальонов

Кирилл Ольховский чем-то похож на своего дядю – того самого Артура Ольховского, чьим именем назвали областные поисковые отряды. Что-то общее есть у этих представителей семьи, которая возложила на себя долг по поиску солдат Великой Отечественной войны. Сейчас Кирилл Александрович отправляется на поиски и воспитывает новое поколение детей.

Кирилл впервые уехал в экспедицию с родственником в 13 лет. Это было в 2000 году. В Новгородской области он впервые увидел останки солдата, пролежавшего в земле десятки лет.

"Убираешь дерн — а они лежат. Настоящий солдат, он жил, воевал, вот его оружие... Когда это видишь, приходит внутренний импульс, который пронзает насквозь", — вспоминает Кирилл Ольховский.

По словам руководителя центра, Артур Ольховский был человеком дела. Он переживал несправедливость того, что защитники Родины остались непогребенными. "Он говорил, что работы хватит и его сыну Ростиславу. Думаю, и внукам хватит", — цитирует племянник.

За 37 лет поисковики Тюменской области нашли более 11 600 бойцов. Центру имени Ольховского удалось установить имена 560 солдат. При этом только во Второй ударной армии погибло порядка 90 тысяч человек.

В последней экспедиции в Новгородской области найдены останки 11 солдат и три солдатских медальона. Один из них отправили на экспертизу с использованием помощи мощного сканера, так как записи не видны визуально.

За годы своей работы Кирилл смог прочитать всего три медальона. Однажды нашли солдата, у которого оказался жив сын. "Когда позвонили и сообщили, что нашли отца, мужчина обрадовался. Но это была радость со слезами на глазах", — поделился поисковик.

Сегодня в экспедиции ездят школьники. Дети сами дежурят, чистят овощи на 70 человек, фильтруют воду и разжигают костры.

А в апреле 2026-го у поисковиков появился новый дом на улице Парфенова с современным музеем. Туда, например, выставили 700-килограммовый двигатель от пикирующего бомбардировщика Пе-2, который раньше лежал в запасниках, - сообщает Тюменская область сегодня.

"Задача — сделать так, чтобы и через 50 лет были ребята, готовые поехать в экспедицию. Это в наших руках", — заключил Ольховский.