Ранняя диагностика онкологии и сила духа повышают шансы на долгую активную жизнь

У 68-летней пациентки на плановом осмотре обнаружили новообразование молочной железы. Для женщины, привыкшей быть хозяйкой своей судьбы, диагноз стал испытанием. Но благодаря своевременной диагностике опухоль была выявлена на самой ранней стадии. Это дало шанс не просто на лечение, а на полноценную жизнь.

В Медицинском городе пациентке провели органосохраняющую операцию. Восстановительный период был непростым, но ее воля к жизни и привычка к дисциплине сыграли ключевую роль. Под чутким руководством заведующего отделением - врача физической и реабилитационной медицины Эсмиры Хан она прошла курс лечебной физкультуры. Получила от специалиста рекомендации по подбору компрессионного рукава, образу жизни, возможной физической активности, уходу за кожными покровами для профилактики отека верхней конечности (лимфедемы).

Благодаря четкому выполнению рекомендаций специалиста, уже через несколько месяцев эта сильная женщина вернулась к тому, что любит больше всего. Она снова вышла на утреннюю пробежку, взяла в руки удочку и отправилась навстречу рассвету. Сегодня она чувствует себя хорошо, полна энергии и с благодарностью относится к каждому новому дню. Регулярно наблюдается у специалистов по месту жительства, но главное — не позволяет страху управлять своей жизнью, - сообщает Мегатюмень.

"Активный образ жизни, своевременное обращение за помощью и ранняя диагностика — это не просто медицинские термины. Это три кита, на которых строится возможность не только победить болезнь, но и сохранить радость движения, любовь к миру и веру в себя на долгие годы" — отмечает Эсмира Хан.