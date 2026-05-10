Агроном объяснил происхождение образований на коре плодовых деревьев

Шарики, на стволах растений, это скопления мицелия грибка. Такое заболевание называется нектриевый некроз. Распространение чаще всего происходит посредством конидий, которые разносятся каплями дождя. Инфекцию могут распространять и насекомые.

При обнаружении таких наростов необходимо пораженные ветви срезать и сжечь. Если количество грибка невелико, то можно зачистить пораженные участки с последующим замазыванием их садовым варом. В садовый вар рекомендую добавить либо медный купорос, либо Фитоспорин. Кроме того, нужно провести обработку такими препаратами, как Хорус, Скор, Медея или Бордоская жидкость. Опрыскивание желательно провести по "зеленому конусу", то есть в период раскрывания почек. Если болезнь поразила центральный проводник или основной ствол, удалите все дерево, - сообщает КП-Тюмень.