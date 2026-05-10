Реаниматолог предупредила о критических ошибках при оказании первой помощи

Первый час после происшествия врачи называют "золотым": именно в этот период оказанная помощь максимально эффективна. Но неквалифицированные действия могут только навредить.

Главная ошибка — попытка перекладывать или поворачивать пострадавшего, что при травмах позвоночника может привести к параличу. Единственное верное решение — вызвать скорую и не трогать человека, если он не задыхается, - сообщает Мегатюмень.

"Если человек не задыхается, не надо его трогать, можно сделать только хуже. Шансы на спасение и восстановление возрастают в разы, если все сделано правильно в первый час", — поясняет заведующий отделением анестезиологии и реанимации детского стационара ОКБ №2 Оксана Зайцева.