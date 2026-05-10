Тюмень поднялась на 7-е место в рейтинге "Город России-2026"

Тюмень улучшила позиции в рейтинге "Город России. Национальный выбор", набрав более 13,2 тысячи голосов и поднялась на седьмое место. При этом имеет все шансы попасть в топ-5.

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проходят в течение всего календарного года, итоги подводят 31 декабря. Так что результаты далеко не окончательные.

В праздничные выходные жители могут принять участие в голосовании - оно бесплатное, без возрастных ограничений (0+), не требуют регистраций, кодов в смс и прочих подтверждений. Нужно зайти на страницу город-россии.рф, выбрать город, установить три картинки в вертикальном положении и подтвердить.

На данный момент Тюмень значительно обогнала коллег по УрФО. Екатеринбург сейчас на 19 месте, Ханты-Мансийск - на 28-м, Челябинск - на 35-м, Курган - на 45-м, Салехард - на 51-м.

Всего в списке 87 городов. В тройке лидеров на данный момент - Нальчик, Ставрополь, Саранск, - сообщает Вслух.ру.