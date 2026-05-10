В аптечной сети из Тюмени предупредили о рисках покупки БАДов на маркетплейсах

Заведующая сетью аптек "Фармабазис" Нина Владимировна выступает против свободной продажи безрецептурных лекарств и биологически активных добавок (БАДов) на маркетплейсах.

По словам специалиста, доступность таких товаров в онлайн площадках может нанести вред здоровью. В качестве примера Нина Владимировна привела случай, когда пациент с гипертонией мог бы приобрести БАД с компонентом, повышающим давление, по совету знакомых.

Фармацевт отметила преимущества покупки лекарств в аптеках: консультации провизоров и фармацевтов — подбор дозы, предупреждение о побочных эффектах; возможность подобрать более доступный аналог; помощь в оптимизации схемы лечения с учетом финансовых возможностей клиента.

Эксперт также напомнила о многоступенчатой системе контроля качества, действующей в аптечной сети, а именно проверки документов и оценки качества товара на этапе оптовика, сверке регистрационных удостоверений и данных федерального реестра забракованных препаратов на уровне аптеки, - сообщает Тюменская область сегодня.