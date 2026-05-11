В Тюменской области сохраняется высокий спрос на рабочих специалистов — открыты сотни вакансий

В организациях Тюменской области найти работу могут сотни специалистов разного профиля. Открыто 795 вакансий для подсобных рабочих, 706 - для рабочих по благоустройству, 405 - для разнорабочих, 115 - для рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 98 - для кухонных рабочих.

Требуются и 43 дорожных рабочих, 36 рабочих по уходу за животными, 21 рабочий зеленого хозяйства, 10 рабочих склада и др.

Всего в списке департамента труда и занятости населения 163 рабочих специальности и 181 профессия служащих. Обратиться можно в кадровый центр "Работа России": в Тюмени - на ул. Республики, 204В, корп. 3. Телефоны горячей линии: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05. Интерактивный портал органов службы занятости Тюменской области czn.admtyumen.ru, - сообщает Вслух.ру.