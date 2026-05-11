Никотиновая зависимость: почему отказаться от курения так сложно

Миллионы людей раз за разом пытаются расстаться с сигаретой, но далеко не всем это удается с первого (и даже с десятого) раза. Почему же человек, прекрасно знающий про одышку, утренний кашель, стойкий запах табака и немалые траты на пачки, снова и снова тянется к сигарете, ответила медицинский психолог тюменской поликлиники № 5 Ольга Деменко.

По словам специалиста, все дело в коварстве так называемой "вредной привычки". Многие искренне верят: сигарета помогает справиться со стрессом. Увы, это всего лишь иллюзия.

Механизм довольно прост: никотин ловко имитирует действие естественных нейромедиаторов и вызывает кратковременный выброс дофамина — гормона радости. Мозг быстро привыкает к такой искусственной стимуляции и постепенно перестает вырабатывать дофамин самостоятельно. В итоге курильщик уже не может чувствовать себя нормально без очередной дозы никотина. Сигарета становится своеобразным "тоником", без которого сложно достичь того уровня спокойствия и сосредоточенности, который у некурящего человека — в норме.

Со временем цена такой зависимости растет. Те, кто курит давно, чаще сталкиваются с расстройствами сна, повышенной раздражительностью, проблемами с памятью и концентрацией внимания.

Но есть и хорошие новости: организм умеет восстанавливаться. Уже через двое суток после последней сигареты начинают возвращаться обоняние и вкус. Спустя год риск сердечного приступа снижается вдвое. Психиатры отмечают: привычка формируется в среднем за 21 день — примерно столько же времени может потребоваться, чтобы от нее избавиться.

Ольга Деменко напомнила, что с 4 по 10 мая проходит Неделя здорового долголетия по версии Минздрава РФ. Она предложила использовать этот момент, чтобы, наконец, бросить курить — и помочь сделать этот шаг своим близким, - сообщает КП-Тюмень.