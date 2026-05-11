Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius напомнила о рисках новых эпидемий

Врач-инфекционист Светлана Звонцова рассказала, что заражение требует тесного и длительного контакта, например, если люди спят в одной постели или пользуются одной посудой, поэтому вирус распространяется в замкнутом пространстве, но не становится суперзаразным". По ее мнению, инцидент на лайнере — это ограниченная вспышка, а не начало новой масштабной эпидемии, тем более что большинство видов хантавируса в обычных условиях вообще не передаются между людьми.

В России хантавирус чаще всего проявляется в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом, переносчиками которой являются обычные лесные мыши и полевки. Основная опасность подстерегает граждан не в зарубежных поездках, а во время сезонных работ в загородных домах и сараях, где скапливается пыль с частицами жизнедеятельности грызунов.

Чтобы избежать заражения при уборке помещений, где могли находиться мыши, Светлана Звонцова рекомендует навсегда забыть о вениках и пылесосах:

"Никогда не подметайте пол в старых домах или сараях всухую, только предварительно смочив поверхности водой или дезраствором, чтобы пыль с вирусом не поднялась в воздух".

Коварство инфекции заключается в длительном инкубационном периоде, который может достигать восьми недель, и симптомах, напоминающих поначалу сильную простуду. Если после пребывания в лесу или проведения дачной уборки резко поднялась температура, возникли боли в мышцах и голове, медлить с обращением за медицинской помощью нельзя. Инфекционист предупреждает, что критическим сигналом является уменьшение количества мочи, что свидетельствует о поражении почек, - сообщает АиФ-Тюмень.