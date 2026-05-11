Финансовый аналитик рассказал, как тюменцы могут увеличить доходы

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что еще можно заработать на накопительных счетах. По данным "Финуслуг", средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших российских банках за апрель снизилась на 0,44 процентного пункта, до 14,23 % годовых.

"Средняя базовая - без учета надбавок новым клиентам, за "новые деньги", подписчикам экосистем банков - упала до 8,65 процента годовых. Мы полагаем, что главным фактором снижения процентов банков по накопительным счетам, как и по вкладам, стало очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в конце апреля еще на 0,5 процентного пункта до 14,5 процента годовых", - уточнила эксперт.

Средние ставки по депозитам в апреле еще до апрельского решения регулятора о снижении ключевой ставки опустились ниже 14 % годовых. Хотя базовая ставка по накопительным счетам во многих банках бывает низкой, заработать на них можно больше, чем на депозитах, если избегать частого снятия средств, - сообщает Тюменская линия.

"В банках топ-десять процент по этим видам продуктов составляет от 5,5 до 9 процентов годовых, дебетовая карта банка из первой двадцатки, которой вы ежемесячно оплачиваете определенное количество покупок, позволяет получить более высокий доход. Например, есть предложения разместить средства на накопительном счете от любой суммы под 15–16 процентов годовых с учетом надбавок как за "новые деньги", так и за совершение покупок по карте не ниже, чем на определенную сумму", - пояснила Наталья Мильчакова.