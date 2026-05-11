Дачников предупредили о штрафах за использование некоторых химикатов

Какие химикаты использовать нельзя на дачном участке, за что могут оштрафовать и как не нарушить закон, рассказал Кирилл Фуртаев, заместитель руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Главное правило простое: применять пестициды и агрохимикаты можно лишь те, что официально разрешены для личных подсобных хозяйств. Полный перечень таких средств содержится в Реестре пестицидов и агрохимикатов, зарегистрированных и разрешенных к применению на территории РФ. Ознакомиться с ним можно на сайте Министерства сельского хозяйства.

Игнорирование этого правила чревато серьезными последствиями. Если дачник использует запрещенные вещества, превышает нормы расхода или нарушает регламент применения, ему грозит административная ответственность по статье 8.6 КоАП РФ — за порчу земель из-за неправильного обращения с химикатами.

Размеры штрафов впечатляют:

- для обычных граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;

- для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 40 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- для юридических лиц — от 40 до 80 тысяч рублей либо аналогичное приостановление деятельности.

Если нарушение привело к причинению вреда здоровью людей или окружающей среде — например, загрязнению водоемов, почвы или воздуха, — последствия становятся куда серьезнее. А если из-за халатности пострадал человек или даже наступила смерть по неосторожности, наступает уголовная ответственность по статье 254 УК РФ. Максимальное наказание в таком случае — лишение свободы на срок до 5 лет, - сообщает КП-Тюмень.

– Многие не задумываются о последствиях, когда берут в руки очередную бутылочку с химикатом, — отмечает Кирилл Фуртаев. — Но важно помнить: безопасность начинается с соблюдения правил. Лучше потратить время на изучение реестра и инструкций, чем потом разбираться со штрафами или еще более тяжелыми последствиями.