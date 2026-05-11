Тюменцы пожаловались на нашествие агрессивных хомяков на дачных участках

Специалисты тюменского филиала Россельхозцентра считают, судя по описанию дачников, речь идет о лесном хомяке карбыш. Дикий зверек очень агрессивный, может рычать, щелкать зубами и раздувать защечные мешки. Он способен уничтожить весь урожай, плодовит и прожорлив.

"Карбыш бесстрашный зверек, при опасности встает на задние лапки и бросается на врага, хоть это кошка или собака. Не боится человека и может напасть первым.

Нора у животного похожа на тоннель протяженностью порядка 5-8 метров и глубиной больше полутора, с несколькими входами-выходами. Днем карбыш в основном спит, охота начинается в ночное время", — отмечают эксперты.

Хомяк может переносить инфекции, как бешенство, токсоплазмоз, сальмонеллез. Болезни передаются при укусе, через слюну.

"Будьте осторожны при встрече с ним, не замахивайтесь палкой, не ловите его руками. Агрессивный зверь может прокусить руку даже через толстую перчатку. Укус болезненный и оставляет рваные раны. Подхватить заразу через укус могут и домашние животные, те, в свою очередь, передадут заразу хозяевам", - говорят специалисты.

В последнее время хомяки все чаще стали заселять дачные участки, где предостаточно пищи, и не угрожают естественные враги. Срок жизни грызуна в природе около 4 лет.

Чтобы избавиться от этого зверька, можно попробовать залить норы водой, но тогда надо закрыть все выходы. Есть вероятность того, что вода впитается в грунт и зверек вернется домой, - сообщает АиФ-Тюмень.