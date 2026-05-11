Жители Тюмени стали больше тратить на непродовольственные товары

По данным Тюменьстата, в Тюменской области растет оборот розничной торговли. В марте жители Тюменской области потратили в магазинах 63 млрд 967,4 млн руб. Для сравнения: оборот в январе составил 56 млрд 475,6 млн руб., в феврале - 54 млрд 932,6 млн руб.

В целом за первый квартал покупатели оставили на кассах 175 млрд 375,6 млн руб. По сравнению с прошлым годом прирост составил 4,7%. Динамика в регионе выше общероссийской (3,6%).

Традиционно основные траты - на непродовольственные товары, которые составили 89 млрд 994,5 млн руб. (прирост за год - на 5,7%). За продукты, напитки и табачные изделия тюменцы заплатили 85 млрд 381,1 млн руб. (3,6%), - сообщает Вслух.ру.