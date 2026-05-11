Эксперты объяснили, влияет ли морская свинка на иммунитет человека

Некоторые родители предпочитают взять домой морскую свинку. Она проста в уходе, требует меньше денег на содержание, реже вызывает аллергию. Мамы и папы надеются, что маленький пушистый друг поможет укрепить иммунитет ребенка. Врач-педиатр Константин Морозов рассказал, способны ли питомцы укрепить организм человека.

– С морскими свинками все то же, что и с кошками и собаками. Стоит отметить лишь то, что аллергические реакции на них отмечаются статистически реже. Сами по себе животные никак не влияют на иммунитет. Но есть косвенное воздействие в двух плоскостях, – рассказывает Константин Морозов

По словам специалиста, животные, особенно те, что проводят время вне дома, обладают уникальным составом микробиоты – совокупности микроорганизмов, населяющих живой организм. При близком контакте с питомцем происходит обмен.

– Чем ближе человек общается с питомцем, тем активнее идет обмен микробиотой. Это может помогать бороться с частью бактерий. Однако сложно оценить реальную эффективность такого механизма: наша собственная микробиота и без этого препятствует заражению новыми бактериями. Важно понимать: на вирусы это никак не влияет, а 80% всех заболеваний в популяции имеют вирусную этиологию, – поясняет Морозов.

Домашние животные – одни из сильнейших аллергенов. Чаще всего врачи выявляют аллергию на кошек и собак, реже – на грызунов и птиц. Многое зависит от генетической предрасположенности человека.

– Если в семье нет аллергической отягощенности, содержание питомца пойдет на пользу и ребенку, и взрослому. Это особенно важно в так называемое "окно толерантности" – с 3 до 6 месяцев, когда организм быстрее адаптируется к новым аллергенам. В этом случае питомец в доме может снизить риск развития аллергии к нему в будущем, – добавил специалист.

Однако ситуация кардинально меняется для людей, страдающих от симптомов аллергии.

– Каждый новый аллерген в окружении таких пациентов – потенциальный риск запустить каскад аллергических реакций, известный как "атопический марш". Это процесс, при котором аллергические реакции последовательно проходят стадии дерматита, ринита и могут привести к астме, – предупреждает врач.



По словам Константина Морозова, ученые исследуют, как связан рост числа аллергий с условиями жизни современного человека. Существует теория, согласно которой изначально аллергия выполняла защитную функцию – помогала организму избавляться от паразитов, - сообщает Мегатюмень.

– Благодаря цивилизации мы существенно снизили риск заражения паразитами. В результате это звено иммунной системы стало работать иначе, что, возможно, и провоцирует рост аллергических реакций. Исследования в этой области продолжаются. Но если рассматривать контакт людей и питомцев с точки зрения обогащения микробиома, то, наверное, можно говорить о каком-то позитивном влиянии животных на организм человека, – заключил врач-педиатр Константин Морозов.