Экономист рассказала, какие факторы чаще всего приводят к долговой нагрузке

Некоторые семьи сталкиваются с одной и той же проблемой: зарплата вроде бы приходит регулярно, но к концу месяца деньги снова заканчиваются. Кандидат экономических наук Алена Габудина ответила, существует ли универсальная формула распределения доходов.

По словам эксперта, популярные финансовые схемы вроде "50-30-20" действительно могут служить ориентиром, однако воспринимать их как строгую инструкцию не стоит. У каждой семьи свои обстоятельства, уровень дохода, кредиты, дети, привычки и обязательные расходы.

В качестве примера Алена Габудина привела приблизительное распределение бюджета, которое может подойти многим семьям:

• около 30% дохода – на кредиты;

• еще 30% – на питание;

• минимум 10% – на накопления;

• примерно 20% – на обязательные платежи: коммунальные услуги, кружки, секции, транспорт и другие постоянные расходы;

• оставшиеся 10% – на отдых и развлечения.

Однако экономист подчеркивает: это лишь примерная модель, а не обязательное правило.

– У кого-то вообще нет кредитов, кто-то живет очень скромно, а у кого-то, наоборот, большие расходы на детей, здоровье или хобби. Поэтому универсальной схемы не существует. Все очень индивидуально и гибко, – объясняет эксперт.

Главный "пожиратель" денег – питание

По наблюдениям Алены Габудиной, именно расходы на продукты чаще всего становятся самой крупной статьей семейного бюджета. Особенно это заметно в семьях с детьми.

– Питание – это действительно огромная часть расходов. Очень мало людей могут жить буквально на минимуме. Когда семья большая, расходы на еду становятся колоссальными, – отмечает она.

При этом проблема нередко заключается не только в росте цен, но и в самих потребительских привычках. Экономист обращает внимание: супермаркеты специально устроены так, чтобы человек совершал импульсивные покупки.

В результате люди покупают больше, чем им действительно нужно, а часть продуктов затем просто выбрасывается.

Коммуналка и обязательные платежи: экономить сложно

Еще одной крупной статьей расходов остаются коммунальные услуги и обязательные ежемесячные платежи. Полностью сократить их практически невозможно.

– Мы же не будем сидеть без света и воды. Да, можно поставить умные лампы, следить за расходом электричества, но глобально это не те суммы, которые радикально меняют бюджет, – объясняет экономист.

Сюда же относятся:

• расходы на транспорт;

• детские кружки и секции;

• занятия спортом;

• связь и интернет;

• другие регулярные обязательства семьи.

Что делать с внезапными расходами

Отдельной проблемой для многих становятся неожиданные траты: поломка автомобиля, дорогое лечение, ремонт техники или срочный визит к стоматологу.

По словам Алены Габудиной, именно такие ситуации чаще всего и загоняют людей в кредиты.

Чтобы избежать этого, эксперт советует формировать резервные фонды – отдельные накопления под разные жизненные ситуации.