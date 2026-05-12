Под Тюменью ремонтируют подъезд со стороны Кургана

На подъезде к Тюмени по трассе Курган-Тюмень проводятся фрезерование и укладка новый асфальт, работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

"В рамках объекта на участке от АЗС "Газпромнефть" до поворота на кладбище длиной 1,8 км будут выполнены работы по устранению колейности. Выполнены работы по фрезерованию покрытия и устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона площадью 26 500 квадратных метров. На 8 тысячах квадратных метрах устроен верхний слой покрытия", - рассказали в Управлении автомобильных дорог Тюменской области.

Контракт на выполнение всего объёма работ заключен с "ТОДЭП". Всего в Тюменском округе подрядчику предстоит привести в нормативное состояние более 16 км региональных дорог. Срок окончания ремонта – 1 ноября 2026 года, сообщили в Главном управлении строительства ТО.