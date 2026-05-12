Мать погибшего бойца лишила экс-невестку выплат через суд

Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению 60-летней жительницы Тобольска о защите ее социальных прав и прав трех несовершеннолетних внуков.



Установлено, что ее сын - участник специальной военной операции погиб 6 мая 2025 года. В браке у него трое детей, однако с женой и их матерью они вместе давно не жили - родительских прав женщина лишена, а с 2021 года вообще в колонии за причинение тяжких телесных повреждений сожителю, от которых тот умер.

Официально брак расторгли лишь после гибели бойца, после этого его мать обратилась в прокуратуру с просьбой лишить экс-невестку права на выплаты, чтобы дети получили их в большем размере.

"Межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о лишении бывшей супруги всех мер социальной поддержки, в том числе денежных выплат, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Тюменской области, для членов семей погибших участников специальной военной операции. Тобольский городской суд заявленные требования удовлетворил", - сообщили в облпрокуатуре.