Тюменский "Бессмертный полк" стал самым массовым на Урале в 2026 году

Самым массовым стал "Бессмертный полк" в Тюменской области: в нём приняли участие 215 тысяч жителей, сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Итоги празднования Дня Победы в уральских регионах обсудили оперативном совещании полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги с главными федеральными инспекторами регионов.

Акция "Бессмертный полк" 9 мая стала самым массовым мероприятием в черед нынешних событий. В субъектах Уральского федерального округа к ней в очном формате присоединились порядка 360 тысяч человек, еще больше жителей участвовали в онлайн-шествии. "Регионы округа взвешенно подошли к оценке оперативной обстановки, принимая решения о формате проведения акций, сделали максимум для обеспечения безопасности жителей", – подчеркнул Артём Жога.

Полпред поблагодарил региональные и муниципальные команды, а также правоохранительные органы субъектов за организацию мероприятий, обеспечение безопасности и поддержание правопорядка во время праздничных событий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.