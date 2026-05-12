Тюменская область будет взаимодейстовать с пилотной зоной торгово-экономического сотрудничества "Китай – ШОС"

Тюменская область заключит соглашение о сотрудничестве с пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай – ШОС". Об этом договорились на встрече в городе Циндао (КНР) в ходе визита делегации Тюменской области. Региональную группу возглавил заместитель губернатора Эдуард Бакиев.

"Сегодня обсудили стратегические направления сотрудничества Тюменской области с Пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай – ШОС". Договорились создать рабочую группу по развитию промышленного потенциала (нефтехимия, энергетика), двустороннего инвестиционного сотрудничества, международной логистики и морского транспорта", – отметил заместитель главы региона.

Визит делегации в КНР прошел в рамках бизнес-миссии Строительно-индустриального кластера.