Тюменская область будет взаимодейстовать с пилотной зоной торгово-экономического сотрудничества "Китай – ШОС"

Тюменская область заключит соглашение о сотрудничестве с пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай – ШОС". Об этом договорились на встрече в городе Циндао (КНР) в ходе визита делегации Тюменской области. Региональную группу возглавил заместитель губернатора Эдуард Бакиев.
"Сегодня обсудили стратегические направления сотрудничества Тюменской области с Пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай – ШОС". Договорились создать рабочую группу по развитию промышленного потенциала (нефтехимия, энергетика), двустороннего инвестиционного сотрудничества, международной логистики и морского транспорта", – отметил заместитель главы региона.
Визит делегации в КНР прошел в рамках бизнес-миссии Строительно-индустриального кластера.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru