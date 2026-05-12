Очередная жертва мошенников из Тюмени потеряла 4,2 млн рублей

Жительница Тюмени перевела мошенникам и отдала их курьеру в общей сложности 4,2 млн рублей, это произошло после того, как неизвестные ей позвонили на сотовый телефон и предложили выгодный вариант инвестирования ее средств.

Следователи уже ищут мошенников, прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

В целом за прошлую неделю 40 жителей Тюменской области от действий телефонных и интернет-мошенников потеряли более 26 млн рублей.