Снесенную ветром "Тюмень" скоро вернут на прежнее место

Скульптура летящей девушки с ключом в руке, не устоявшая в минувшие выходные перед шквалистым ветром, временно демонтирована, но вернется на свое место.

Прибывающие в город тюменцы и гости города привыкли к монументу "Летящая Тюмень" на Ялуторовском тракте, который простоял более сорока лет. При падении представляющая художественную ценность конструкция работы архитекторов Николая Распопова и Валерия Субботина не пострадала, а вот ее крепление не пощадило время. После ремонта постамента скульптуру вернут на место.