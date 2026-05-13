Пять водителей-бесправников выявили сотрудники ГАИ у школы в селе Перевалово

Сотрудники Госавтоинспекции задерживают подростков, приезжающих на учебу на мотоциклах, питбайках и даже автомобилях, не имея права управления транспортом.

В селе Перевалово в Тюменском округе инспекторами полка ДПС Госавтоинспекции к административной ответственности на "бесправное" вождение привлечены пять школьников, один из них приехал на отцовской машине, остальные на мототранспорте.

Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей школьников к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.