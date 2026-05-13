Площадку для падл-тенниса планируют сделать в Тюмени

Комарово-парке появится площадка для падл-тенниса — договор уже практически подписан, оборудование скоро прибудет, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"В рамках рабочего объезда посетил Комарово Парк и с удовольствием отметил, что он активно используется тюменцами для спорта и прогулок. Работы здесь продолжаются полным ходом: устанавливаются опоры освещения, готовится основание для спортивных площадок, прокладываются дорожки, а также продолжается установка новых скамеек. С коллегами обсудили вопросы озеленения, выравнивания газонов и их оптимального расположения. В мае начнётся монтаж увлекательного верёвочного парка", - сообщил глава города.