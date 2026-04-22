В Тюменской области продолжается подъем воды в реке Ишим

На утро 22 апреля на большинстве рек Тюменской области продолжается подъем уровня воды, но показатели остаются ниже опасных отметок, сообщается в канале региона на платформе "Макс".
Особое внимание реке Ишим. На гидропорсту в селе Ильинка за сутки уровень не изменился — 726 см. В городе Ишиме вода за сутки поднялась на 22 см - до 464 см. В Абатском) — +18 см, уровень 531 см, в Викулово — +8 см, уровень 348 см.
Тура в городе Тюмени тоже понемногу "растет" - за сутки +11 см, уровень 590 см.
В Иртыше в Тобольске за сутки уровень воды поднялся на 10 см — до 497 см. Небольшое снижение зафиксировано только на Иртыше в Демьянском — −5 см.
Из-за паводка подтоплены четыре низководных моста — в Криволукской, Рагозина, Ощепково и Клепиково. Ситуация под контролем властей.
