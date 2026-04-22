Лидер уральских молодогвардейцев намерен баллотироваться в Тюменскую облдуму

Координатор Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" по Уральскому Федеральному округу Владимир Сбитнев подал документы для участия в предварительном голосовании партии по выдвижению в Тюменскую областную Думу

"За плечами — 10 лет работы в сфере молодежной политики и добровольчества. Вместе с командой Молодой Гвардии мы не раз доказывали делом, что готовы включаться в самые сложные задачи: помогать людям в период пандемии, во время паводков и пожаров, поддерживать наших бойцов и мирных жителей. Там, где есть ответственность, реальные дела и сильная команда, всегда есть результат! Продолжаем работать!" - пояснил Сбитнев намерения стать депутатом в своем канале в Мах.

Сейчас Сбитнев является депутатом Тюмеской городской думы.