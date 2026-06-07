Тюменская область заняла второе место в УрФО по росту оборота общепита

Тюменцы за четыре месяца 2026 года потратили в кафе, барах и ресторанах 27 млрд 326,6 млн рублей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По динамике регион на втором месте в УрФО после Свердловской области. Таковы оперативные данные Росстата.

Исходя из численности населения каждый житель в среднем тратил более 4 тыс. 199,4 руб. в месяц.

В январе-апреле небольшой спад в сравнении с прошлым годом зафиксирован в ЯНАО (на 0,3%) и Курганской области (0,1%), - сообщает Вслух.ру.