Тюменец спас четверых детей на пожаре

Иван Кишеев спас четверых детей на пожаре в Тюмени - ночью 18 июля 25-летний Иван, находясь дома, услышал громкий хлопок и детские крики и бросился на помощь, рассказали о поступке молодого человека в ГУ МЧС по ТО.

"Я посмотрел в окно и увидел, что из квартиры напротив идет дым. Не раздумывая выскочил на улицу и побежал к соседнему подъезду. Он был закрыт, поэтому влез через окно и поднялся на третий этаж. У двери на лестничной площадке стояла маленькая девочка. Она плакала и говорила, что не они могут сами справиться с огнем. Я зашел в квартиру и увидел детей, пытающихся сбить пламя. Сразу же вывел их на улицу, а сам, отключив электричество, стал заливать очаг водой, попутно выбрасывая тлеющие вещи из окна на улицу", - поделился произошедшим Иван Кишеев.

Благодаря решительным действиям молодого человека удалось избежать человеческих жертв и минимизировать ущерб, причиненный огнем. В настоящее время рассматривается вопрос о награждении Ивана ведомственным знаком отличия.

Сообщение о пожаре двухкомнатной квартиры на улице Александра Звягина, 7 в Тюмени поступило во втором часу ночи 18 июля 2026 года. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и имущество на площади 2 квадратных метра. Причиной пожара стало короткое замыкание аккумуляторной батареи от детской игрушки, стоявшей в зарядном устройстве.