Выставку в честь почетных граждан открыли в Тюмени

В Тюмени накануне празднования 440-летия на Текутьевском бульваре открыли выставку, рассказывающую о почетных гражданах Тюмени, она оформлена как летопись нашего города, рассказанная через судьбы выдающихся людей, каждый из них - пример служения, ответственности и любви к родному краю.

В Тюмени сегодня 83 почетных гражданина, первым из них стал Евгений Богданович, благодаря которому до Тюмени дошла железная дорога. В этом же списке первый космонавт Юрий Гагарин. В приветствии к участникам события глава города Максим Афанасьев напомнил, что среди тех, кто удостоен высокого звания, есть врачи и учителя, строители, управленцы, представители разных специальностей, объединяет их любовь к городу и труд на благо людей, города, региона и в целом страны.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова от имени депутатского корпуса поприветствовала горожан, поздравила их с 440-летием города и отметила, что выставка, как летопись, позволяет через рассказы о почетных гражданах, показать славную историю города и его развитие, а также то, как люди своим профессионализмом, своей энергией, идеями и делами могут преображать жизнь вокруг и делать его лучше.

"Мы открываем выставку, где говорим о памяти, об истории, и перелистываем ту нашу летопись города Тюмени, на страницах которой обозначены имена великих нам людей. Это те люди, которые стояли у истоков нашего города, которые развивали все наши отрасли. Мы должны знать о каждом из них, чтобы вдохновляться их примером и гордиться ими. Нам есть на кого равняться!" - сказала Светлана Иванова.

Пользуясь случаем, председатель думы рассказала, что в этом году депутаты решили удостоить звания "Почетный гражданин города Тюмени" Ольгу Ройтблат, оказавшую неоценимый вклад в развитие региональной системы образования, и Кирилла Горбатикова — известного в России детского кардиохирурга, к которому приезжают на лечение пациенты со всей страны.

Торжественное мероприятие завершилось фотографией на память и экскурсией по стендам выставки.